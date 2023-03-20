ВР звільнила Федорова з посади віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації - нардеп Гончаренко

Верховна Рада підтримала відставку віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

"Федорова призначать на нову посаду. Попередньо, він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть до Ради на найближчому засіданні", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що рішення про відставку Федорова підтримали 298 народних депутатів на пленарному засіданні 20 березня.

Федоров обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України з 4 березня 2020 року.

Як раніше повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опікуватиметься ще низкою напрямів, окрім диджиталізації. "Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - написав він у телеграм-каналі.