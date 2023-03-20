Події

14:26 20.03.2023

ВР звільнила Федорова з посади віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації - нардеп Гончаренко

1 хв читати
ВР звільнила Федорова з посади віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації - нардеп Гончаренко

 Верховна Рада підтримала відставку віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

"Федорова призначать на нову посаду. Попередньо, він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть до Ради на найближчому засіданні", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що рішення про відставку Федорова підтримали 298 народних депутатів на пленарному засіданні 20 березня.

Федоров обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України з 4 березня 2020 року.

Як раніше повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опікуватиметься ще низкою напрямів, окрім диджиталізації. "Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #кадри #федоров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 20.03.2023
Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

14:18 20.03.2023
ВР підтримала відставку Рябікіна з посади глави Мінстратегпрому - нардеп Гончаренко

ВР підтримала відставку Рябікіна з посади глави Мінстратегпрому - нардеп Гончаренко

19:29 18.03.2023
Рада має намір на найближчому засіданні розглянути заяви про відставку Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Рада має намір на найближчому засіданні розглянути заяви про відставку Шкарлета, Рябікіна та Федорова

16:43 18.03.2023
Шмигаль про заплановані кадрові зміни в уряді: очільником Міносвіти призначать Лісового, Мінстратегпрому - Камишіна

Шмигаль про заплановані кадрові зміни в уряді: очільником Міносвіти призначать Лісового, Мінстратегпрому - Камишіна

11:45 15.03.2023
Законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде подано до ВР повторно - Федоров

Законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде подано до ВР повторно - Федоров

08:36 15.03.2023
Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

19:30 14.03.2023
Кабмін погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обладміністрацій

Кабмін погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обладміністрацій

15:00 13.03.2023
Командувачем ОК "Північ" призначено бригадного генерала Дмитра Красильникова - Міноборони

Командувачем ОК "Північ" призначено бригадного генерала Дмитра Красильникова - Міноборони

10:37 10.03.2023
Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

20:30 09.03.2023
Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Нацгвардії

Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Нацгвардії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не планує зустрічі з делегацією УПЦ (МП) - ЗМІ

ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на EUR2 млрд - AFP

У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

ВР підтримала відставку Рябікіна з посади глави Мінстратегпрому - нардеп Гончаренко

ОСТАННЄ

Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

Зеленський не планує зустрічі з делегацією УПЦ (МП) - ЗМІ

ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на EUR2 млрд - AFP

Путін: РФ поставить Африці зерно безкоштовно, якщо вирішить не продовжувати "зернову угоду"

У Силах оборони не виключають, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом

В Одесі затримано агента ФСБ, який збирав дані про підрозділи Сил оборони України

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

У Києві з 26 березня скорочено комендантську годину - з 00:00 до 05:00 щодня - військова адміністрація

У Вишгородському районі в понеділок відбуваються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, громадян закликають зберігати спокій

ВР звільнила Шкарлета з посади міністра освіти - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА