ВР підтримала відставку Рябікіна з посади глави Мінстратегпрому - нардеп Гончаренко

Верховна Рада підтримала відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

"По Рябікіну... його розглядають на посла в Китай", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Зі свого боку член фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що за відставку Рябікіна проголосували 303 народних депутати на пленарному засіданні 20 березня.

Рябікін обіймав посаду глави Мінстратегпрому з 4 листопада 2021 року. До цього призначення він очолював Державну митну службу.

Очікується, що на посаду міністра стратегічних галузей промисловості буде призначено Олександра Камишіна.

Крім того, за інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опікуватиметься ще низкою напрямів, крім диджиталізації. "Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України", - повідомив він.