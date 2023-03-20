Події

14:06 20.03.2023

У Вишгородському районі в понеділок відбуваються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, громадян закликають зберігати спокій

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У Вишгородському районі в понеділок відбуваються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, громадян закликають зберігати спокій

У Вишгородському районі Київської області в понеділок відбуваються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, у зв'язку з чим у зазначеному районі можуть бути чутні звуки вибухів, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів. Там сьогодні, 20 березня, відбувається знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій - роботи планові", - йдеться в повідомленні.

Теги: #вибухи #київська_область

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