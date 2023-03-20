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14:04 20.03.2023

ВР звільнила Шкарлета з посади міністра освіти - нардеп

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ВР звільнила Шкарлета з посади міністра освіти - нардеп

Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України.

За відповідне рішення проголосували 295 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. За - 295", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Шкарлет обіймав посаду міністра освіти і науки з 17 грудня 2020 року. Нині він є доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. З травня 2010 року був ректором Чернігівського національного технологічного університету, обіймав цю посаду до призначення заступником міністра. Крім того, він лауреат Державної премії України у сфері освіти 2017 року за роботу "Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету".

Як повідомлялося, 18 березня представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук поінформував, що до парламенту було внесено заяви про відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Зі свого боку спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що ВР планує розглянути їх на найближчому пленарному засіданні.

Цього тижня планується низка кадрових змін у Кабінеті Міністрів України. Очікується, що на посаду очільника Міністерства освіти і науки України буде призначено Оксена Лісового, на посаду міністра стратегічних галузей промисловості - Олександра Камишіна.

Крім того, за інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опікуватиметься ще низкою напрямів, окрім диджиталізації. "Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України", - повідомив він.

Теги: #міносвіти #шкарлет

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