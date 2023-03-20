ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участю нардепа Гевка

Народний депутат партії "Слуга народу" Володимир Гевко, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинула людина, був тверезим на момент інциденту, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом події, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участю народного депутата. Попередньо встановлено, що 19 березня ввечері на автодорозі сполученням Тернопіль - Львів - Рава-Руська в селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода", - ідеться в повідомленні бюро в понеділок.

За інформацією ДБР, інцидент стався за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.

"Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер" водій був тверезий", - наголошується в повідомленні.

За інформацією ДБР, наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

У повідомленні ДБР не зазначено імені депутата, ідеться про Гевка.

Раніше на своїй сторінці у фейсбук Гевко повідомив, що в неділю, 19 березня, потрапив у ДТП, унаслідок якої загинула людина.

Депутат повідомив, що співпрацює зі слідством.

"Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі буду брати участь у всіх слідчих і процесуальних діях", - зазначив нардеп.