Події

10:29 20.03.2023

СБУ знешкодила в Україні підпільні осередки "компартії більшовиків"

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Співробітники Служби безпеки України в результаті спецоперації в Києві та ще шести регіонах країни нейтралізували підпільні осередки "Комуністичної партії Радянського Союзу", повідомляє пресслужба СБУ в понеділок.

"Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних "обкомів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що "активісти" зазначених "комітетів" мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати "комендатури" для збору розвідданих і підготовки ворожих диверсій.

"До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, зокрема колишніх та чинних військових, які розпочинали службу за часів СРСР", - наголошують у спецслужбі.

Там зазначають, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков - керівник "центрального комітету більшовиків", що перебуває в Москві.

Саме за його вказівкою було створено підпільні "філії" об'єднання в Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.

"До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів. Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського "ЦК" через спеціально створений анонімний телеграм-канал", - уточнюється в повідомленні.

У спецслужбі запевнили, що завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів із підривної діяльності не було втілено в життя.

"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили: російські паспорти; незареєстровану зброю та боєприпаси; мобільні телефони з доказами листування з російським "куратором"; прокремлівські агітаційні матеріали", - наголосили в СБУ.

За матеріалами СБУ одному з організаторів об'єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Теги: #сбу #компартія #більшовик

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