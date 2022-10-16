Події

07:05 16.10.2022

У Пекіні відкривається ХХ з'їзд КПК

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У Пекіні відкривається ХХ з'їзд КПК

У Пекіні в неділю відкривається ХХ з'їзд Комуністичної партії Китаю. Близько 2,3 тис. делегатів форуму, що представляють 90 млн китайських комуністів, підіб'ють підсумки діяльності ЦК КПК за п'ять років із часу попереднього з'їзду і намітять основні напрями діяльності партії та країни на п'ятирічний період.

"З'їзд Комуністичної партії Китаю є дуже важливим форумом, який пройде у критичний момент, коли вся партія та народи всіх етнічних груп стають на новий шлях побудови сучасної соціалістичної країни", - писало агентство "Сіньхуа".

Головним лейтмотивом форуму стане всіляке зміцнення партійного керівництва у всіх сферах політичного, економічного та суспільного життя країни, наголошують спостерігачі.

На з'їзді також будуть порушені питання економічного розвитку країни. Економіка Китаю серйозно постраждала від пандемії COVID-19, проте китайське керівництво продовжує дотримуватися політики "нульової терпимості" щодо коронавірусу, запроваджуючи жорсткі заходи локдауну в неблагополучних, на його думку, районах.

Загалом спостерігачі сходяться на думці, що серйозних змін у політиці Китаю за підсумками з'їзду не слід чекати. На нинішньому етапі для китайського керівництва важливіше зберігати стабільність, всіляко уникати потрясінь та продовжити шлях розвитку, який уже довів свою ефективність.

 

 

Теги: #китай #зїзд #компартія

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