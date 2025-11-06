Страховики України продовжують об’єднуватися та виходити на міжнародний ринок - з’їзд ЛСОУ

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) продовжує розширюватись з метою захисту інтересів страховиків та розбудови ринку.

"Ми об’єдналися і сподіваюсь, що в подальшому будемо лише нарощувати кількість своїх однодумців. Я переконаний: асоціація потрібна, щоб захищати інтереси страховиків і створювати усі умови для розвитку ринку", - сказав під час відкриття XIV з’їзду ЛСОУ її президент Віктор Берлін.

За його словами, за останні роки страховий ринок України змінився. Страховики зрозуміли, що, об’єднавшись, стали сильнішими перед змінами, що вже відбулись і ще очікуються зі вступом України до ЄС.

При цьому Берлін зазначив, що страховики прагнуть бути проактивними і більше працювати на упередження. Про це свідчить також створення Федерації страхових об’єднань України та відкриття її представництва при Європейському соціально-економічному комітеті (EESC) у Брюсселі.

Як повідомила, виступаючи на з’їзді, віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська, у фокусі останніх років ЛСОУ була допомога страховикам налагодити всі основні процеси діяльності, пов’язанні з корінними змінами страхового законодавства. Але справді найбільших зусиль протягом цих років було скеровано на виконання нормативних актів Національного банку України.

"Дякую вам всім, що ви були небайдужими, активно впливали на ці процеси. Так, звичайно, не все нам вдалося, як хотілося, але нас чули, дуже багато було включено і враховано (в законодавстві – ІФ-У)", - підкреслила вона.

Учасники зібрання назвали основні проблеми страхового ринку, серед яких, зокрема, великі навантаження на персонал страхових компаній у зв’язку з імплементацією нового законодавства і водночас нестача фахівців, питання оподаткування, зокрема, збільшення частки витрат на медичне страхування співробітників підприємств; оподаткування страхових агентів.

Крім того, вважають страховики-члени ЛСОУ, необхідно розширити перелік прийнятних активів, ефективних інвестиційних інструментів для ринку, оскільки це питання блокує розвиток галузі в цілому, а також більше приділяти уваги популяризації галузі.

Відтак страховики вийшли з ініціативою звернутися до НБУ з пропозицією поділитися своїми планами зі страховиками стосовно впровадження змін у звітності, етапності реалізації вимог щодо інклюзії, програмного забезпечення, ESG, розвитку нових продуктів.

Крім того, рішенням XIV з’їзду Берліна переобрано президентом ЛСОУ.