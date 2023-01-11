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22:17 11.01.2023

З'їзд суддів обрав п'ятьох членів ВРП за їхньою квотою

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З'їзд суддів обрав п'ятьох членів ВРП за їхньою квотою

Делегати XIX позачергового з'їзду суддів у середу таємним голосуванням обрали п'ятьох членів Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомляється на сайті Ради суддів.

"Вибраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали: Котелевець Алла Вікторівна – суддя Харківського апеляційного суду; Усик Григорій Іванович – суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС; Сасевич Олександр Михайлович – суддя Львівського окружного адміністративного суду; Бокова Юлія Валеріївна – суддя Господарського суду Донецької області; Попікова Ольга Володимирівна – суддя Північного апеляційного господарського суду", - йдеться у повідомленні.

Новообрані вже склали присягу членів ВРП.

У Раді суддів уточнили, що до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом. У квоту від загальних судів було внесено дев'ятьох кандидатів, і делегати з'їзду могли проголосувати за чотирьох із них. У квоту від адміністративних судів було внесено чотирьох кандидатів, де голосувати можна було не більше ніж за дві кандидатури. У квоту від господарських судів було внесено кандидата, де голосувати можна було також лише за двох кандидатів.

Як повідомлялося, посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні очікують, що з'їзд суддів призначить 8 нових членів ВРП із числа кандидатів, перевірених Етичною радою.

"Посли G7 із нетерпінням очікують, що з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з-поміж кандидатів, перевірених Етичною радою. Найшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на шляху до європейської інтеграції", - сказано в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у твіттері.

ХІХ позачерговий з'їзд суддів України триває 11-13 січня.

 

 

Теги: #судді #зїзд #врп

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