У Києві відбувається з'їзд суддів, на якому оберуть членів ВРП

У середу у Києві розпочав роботу позачерговий з'їзд суддів, на якому, як очікується, буде обрано вісьмох членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

"Розпочав роботу XIX позачерговий з'їзд суддів України… головним питанням порядку денного ХІХ позачерговий з’їзду суддів України є обрання членів Вищої ради правосуддя", - йдеться у повідомленні пресслужби Ради суддів України на сторінці у фейсбуці.

За інформацією Ради суддів, делегати з'їзду почали формувати робочі органи з'їзду: секретаріат, лічильну комісію у залі, мандатну та редакційну комісії, а також лічильну комісію для підрахунку бюлетенів.

Як повідомлялося, посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні очікують, що з'їзд суддів призначить вісьмох нових членів ВРП серед кандидатів, перевірених Етичною радою.

"Посли G7 із нетерпінням очікують, що з’їзд суддів призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою. Найшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на шляху до європейської інтеграції!" - йдеться у повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у твіттері.

ХІХ позачерговий з'їзд суддів України триває 11-13 січня.