Події

07:03 04.12.2023

Росіяни провели з'їзд колабораціоністів на ТОТ Херсонщини

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Російські окупанти провели з'їзд колабораціоністів із партії Володимира Путіна "Єдина Росія" з метою побудови мережі агентів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, повідомляє Центр Національного спротиву.

"Окупанти провели з'їзд учасників путінської партії "единая россия" на ТОТ Херсонщини. У заході взяли участь низка зрадників регіону", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни будують мережу агентів на тимчасово окупованих територіях. Загалом такими діями ворог намагається "легалізувати" окупацію та імітувати підтримку з боку місцевого населення, зазначили в Центрі.

Центр національного спротиву додав, що кожен зрадник понесе відповідальність за свої злочини і закликає повідомляти про зрадників за посиланням.

 

 

 

Теги: #зїзд #херсонська_область #колаборант

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