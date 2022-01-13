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09:37 13.01.2022

Суд заарештував 100% акцій заводу "Більшовик" - ДБР

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Суд заарештував 100% акцій заводу "Більшовик" - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює розслідування у межах справи про можливі зловживання посадових осіб Фонду держмайна України під час приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше – завод "Більшовик") у Києві.

"11 січня 2022 року слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження зазначеного речового доказу", - повідомляє пресслужба ДБР.

За даними держреєстру, акції вже змінили власника - ним замість Фонду держмайна став переможець приватизаційного конкурсу ТОВ "Дженерал Комерс" (Київ), бенефіціаром якого зазначено киянина Володимира Долгополова.

У бюро наголошують, що незаконне відчуження заводу з державної власності за заниженою вартістю завдало економічних збитків державним інтересам.

"Експертиза встановила, що звіт про оцінку майна, використаний для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки", - зазначають у бюро.

У межах кримінального провадження за ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Як повідомлялося, Фонд державного майна під час аукціону 27 жовтня продав АТ "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн. Його викупив консорціум інвесторів, серед яких власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під керуванням Андрія Іванова.

Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Згідно з приватизаційними умовами, новий власник має погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (на сьогодні борги налічують понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір і не допустити звільнення протягом визначеного строку.

Крім цього, покупцеві необхідно інвестувати в модернізацію підприємства щонайменше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва, що має потенціал, на майданчику в Києві або Жашкові, або інших виробничих потужностях в Україні.

29 грудня 2021 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на придбання акцій "ПКМЗ" ТОВ "Дженерал Комерс" (Київ).

Теги: #акції #більшовик #нерухомість #арешт
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