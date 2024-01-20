МВС оголосило в розшук лідера забороненої Компартії України Петра Симоненка

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оголосило в розшук лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який втік до РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначається в повідомленні, опублікованому на сайті МВС у суботу, Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року СБУ сповістила Симоненку про підозру. За даними спецслужби, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Симоненко, який підтримав російську агресію, звернувся до вищого військово-політичного керівництва країни-агресора щодо його "евакуації". Щоб вивезти Симоненка з його сім'єю із захопленого селища Березівка Макарівського району Київської області, Кремль розпорядився відправити туди загін спецпризначенців РФ.

Після прибуття російських окупантів екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку. З 4 до 8 березня минулого року окупаційний спецпідрозділ "супроводжував" комуніста і його близьких через блокпости росіян на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії Радянського Союзу". У СБУ уточнили, що це прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

За його вказівкою Симоненко веде публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви проти України.

Симоненку повідомили про підозру за двома статтями: ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації).