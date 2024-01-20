Події

21:14 20.01.2024

МВС оголосило в розшук лідера забороненої Компартії України Петра Симоненка

2 хв читати
МВС оголосило в розшук лідера забороненої Компартії України Петра Симоненка

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оголосило в розшук лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який втік до РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначається в повідомленні, опублікованому на сайті МВС у суботу, Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року СБУ сповістила Симоненку про підозру. За даними спецслужби, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Симоненко, який підтримав російську агресію, звернувся до вищого військово-політичного керівництва країни-агресора щодо його "евакуації". Щоб вивезти Симоненка з його сім'єю із захопленого селища Березівка Макарівського району Київської області, Кремль розпорядився відправити туди загін спецпризначенців РФ.

Після прибуття російських окупантів екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку. З 4 до 8 березня минулого року окупаційний спецпідрозділ "супроводжував" комуніста і його близьких через блокпости росіян на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії Радянського Союзу". У СБУ уточнили, що це прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

За його вказівкою Симоненко веде публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви проти України.

Симоненку повідомили про підозру за двома статтями: ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації).

 

 

 

 

Теги: #симоненко #компартія #розшук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 18.01.2024
Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

20:34 20.12.2023
СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

12:10 15.12.2023
Кабмін зобов'язав виконавчі органи місцевих рад подавати до Нацполіції заяви про розшук незаконно вивезених до РФ дітей-сиріт

Кабмін зобов'язав виконавчі органи місцевих рад подавати до Нацполіції заяви про розшук незаконно вивезених до РФ дітей-сиріт

14:06 02.11.2023
ВАКС оголосив у розшук нардепа Дубневича за обвинуваченням у заволодінні 93 млн грн коштів "Укрзалізниці"

ВАКС оголосив у розшук нардепа Дубневича за обвинуваченням у заволодінні 93 млн грн коштів "Укрзалізниці"

21:11 18.10.2023
Україна підписала угоди про співпрацю з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти

Україна підписала угоди про співпрацю з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти

13:37 28.09.2023
ТЧХУ розширює команду волонтерів Служби розшуку

ТЧХУ розширює команду волонтерів Служби розшуку

15:35 05.09.2023
ДБР розшукує екснардепа Рабіновича за держзраду

ДБР розшукує екснардепа Рабіновича за держзраду

18:33 25.08.2023
У Фінляндії затримали громадянина РФ, якого розшукувала СБУ

У Фінляндії затримали громадянина РФ, якого розшукувала СБУ

11:48 11.08.2023
СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

16:53 02.08.2023
НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, високий рівень ракетної загрози

Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

ОСТАННЄ

Петиція із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені

Перетини кордону України на в'їзд і виїзд вирівнялися після свят

Сили оборони збили обидва дрони-камікадзе, які атакували Нікопольщину

Taurus Systems готова поповнити запаси Німеччини в разі постачання ракет в Україну

Генштаб ЗСУ: Війська РФ за добу завдали три ракетних і чотири авіаційні удари, обстріляли понад 125 населених пунктів України

В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення, 21 - на куп'янському напрямку

Українська авіація і ракетники завдали ударів по дев’яти місцях дислокації сил РФ

На вихідних у Карпатах очікується загроза сходження лавин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА