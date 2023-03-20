На лівому березі Києва фіксується високий рівень забрудненості повітря - КМДА
Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві станом на ранок 20 березня: середній на правому і високий на лівому березі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Імовірною причиною є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі.
"До нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі", - зазначено в повідомленні.