На лівому березі Києва фіксується високий рівень забрудненості повітря - КМДА

Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві станом на ранок 20 березня: середній на правому і високий на лівому березі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Імовірною причиною є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі.

"До нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі", - зазначено в повідомленні.