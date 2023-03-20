Події

09:29 20.03.2023

На лівому березі Києва фіксується високий рівень забрудненості повітря - КМДА

1 хв читати
На лівому березі Києва фіксується високий рівень забрудненості повітря - КМДА

Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві станом на ранок 20 березня: середній на правому і високий на лівому березі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Імовірною причиною є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі.

"До нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі", - зазначено в повідомленні.

Теги: #київ #повітря #стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 18.03.2023
Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

12:24 17.03.2023
Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

19:19 15.03.2023
Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

15:56 15.03.2023
Столична влада має намір цього року розпочати будівництво дворівневої розв'язки на перетині Богатирської та Полярної

Столична влада має намір цього року розпочати будівництво дворівневої розв'язки на перетині Богатирської та Полярної

13:47 15.03.2023
Київ і Вроцлав уклали угоду про співробітництво

Київ і Вроцлав уклали угоду про співробітництво

12:51 15.03.2023
У Києві можливе впровадження ліміту споживання е/е - військова адміністрація

У Києві можливе впровадження ліміту споживання е/е - військова адміністрація

12:27 15.03.2023
У Києві презентовано онлайн-платформу допомоги постраждалим від насильства під час війни

У Києві презентовано онлайн-платформу допомоги постраждалим від насильства під час війни

08:47 15.03.2023
У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

11:22 14.03.2023
У Києві частину інженерних загороджень буде демонтовано, частину модернізують

У Києві частину інженерних загороджень буде демонтовано, частину модернізують

14:44 13.03.2023
У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про конфіскацію в Ротенбергів частки в ТРЦ Ocean Plaza

Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

Четверо військовослужбовців загинули під час стрільб у в/ч в Чернігівській області, відкрито справу - ДБР

Прокурор МКС запитає додаткове фінансування на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні - ЗМІ

Нардеп Гевко потрапив у ДТП, одна людина загинула - заява

ОСТАННЄ

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про конфіскацію в Ротенбергів частки в ТРЦ Ocean Plaza

У ніч на неділю Україна перейде на літній час

В Україні очікується по-весняному тепла погода, місцями дощ

МКС, який видав ордер на арешт Путіна, має "уникати політизації та подвійних стандартів", заявили в МЗС Китаю

На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

Склад Антикорупційної ради при Міноборони буде обрано на загальнонаціональному голосуванні з 29 кандидатів

Жодних переговорів із нинішньою російською елітою після рішення МКС бути не може - Подоляк

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участю нардепа Гевка

Данілов: Головним пунктом мирного плану Китаю має бути виведення російських військ із України

Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА