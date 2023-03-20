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08:56 20.03.2023

ЗС України провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута, наступ окупантів наближається до завершення

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ЗС України провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута, наступ окупантів наближається до завершення

Сили оборони України, ймовірно, провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута Донецької області на тлі зростаючих російських дискусій про ймовірний український контрнаступ у районі Бахмута, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 19 березня.

"Розмови, що почастішали в Росії, про неминучий контрнаступ українських військ у районі Бахмута свідчать про те, що російські джерела дедалі більше сумніваються у здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута. Заяви українських військових чиновників про темпи і перспективи поточних російських наступальних операцій можуть свідчити про те, що загальний весняний наступ російських військ, можливо, наближається до кульмінації", - йдеться у звіті.

Зазначається, що російським силам також не вдається домогтися значних оперативних успіхів на інших ділянках фронту, особливо в районах Авдіївка-Донецьк і Вугледара Донецької області. "Російські сили відчайдушно атакують Авдіївку, щоб відновити наступальні операції у Вугледарі, ймовірно, припускаючи, що тривалі російські атаки в районі Авдіївки частково призначені для відтягування українських резервів із західної частини Донецької області в район міста Авдіївка-Донецьк ... Поновлення наступу на Авдіївку нещодавно призвело до великих російських втрат у цьому районі", - зазначають аналітики.

Також повідомляється, що великі втрати окупантів у районі Вугледара серйозно знижують наступальний потенціал РФ у Донецькій області. Крім того, "темп російських наступальних операцій на всьому театрі військових дій останніми тижнями сповільнився, що свідчить про те, що весняний наступ російських військ на Донбасі, можливо, наближається до завершення".

"Російські наступальні операції, що тривають уздовж лінії Сватове-Кремінна, навколо Бахмута, а також на фронтах Авдіївка-Донецьк і Вугледар, не змогли привести до більш ніж незначних тактичних успіхів (окупантів - ІФ) у перші кілька місяців 2023 року. Росія направила на ці різноманітні наступальні дії близько 300 тис мобілізованих солдатів, призваних за частковою мобілізацією у вересні 2022 року для проведення саме такого весняного наступу. Якщо 300 тис. російських солдатів не змогли забезпечити Росії вирішальну перевагу в наступі на Україні, то малоймовірно, що залучення додаткових сил під час майбутніх хвиль мобілізації призведе до кардинально іншого результату цього року. Тому Україна має всі шанси повернути ініціативу і почати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту", - наголосили в ISW.

Водночас повідомляється, що окупанти в неділю продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях і, ймовірно, домоглися незначних успіхів у районі Богданівки за 6 км на північний захід від Бахмута. Також окупаційні сили продовжували наступальні операції вздовж околиць міста Донецька і, можливо, просунулися до Бердичів за 10 км на північний захід від Авдіївки.

"Російські війська продовжували зводити оборонні укріплення по всій південній Україні... Російський федеральний орган нагляду у сфері зв'язку Роскомнагляд заблокував сайт, який допомагав росіянам уникнути мобілізації в рамках репресій проти опору мобілізації, які тривають", - повідомляють у ISW.

 

 

 

Теги: #рф #війна #ситуація

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