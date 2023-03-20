Події

08:35 20.03.2023

Обрати президента Чорногорії в першому турі не вдалося

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Обрати президента Чорногорії в першому турі не вдалося

Жодному з кандидатів на президентських виборах у Чорногорії в неділю не вдалося набрати необхідних більш ніж половину голосів виборців, 2 квітня в країні пройде другий тур, у якому візьмуть участь фаворити першого туру - нинішній президент Міло Джуканович і представник руху "Європа зараз" економіст Яков Мілатович.

Телерадіокомпанія РТЦГ із посиланням на чорногорський Центр моніторингу повідомляє, що на підставі підрахунку 90% голосів виборців за Джукановича віддали голоси 35,3% виборців, а за Мілатовича - 29,1%.

Явка на виборах становила 63,6%.

Президентство в Чорногорії має здебільшого церемоніальний характер, проте результати виборів матимуть велике значення в контексті політичної ситуації в країні та в Європі, адже партія, чий кандидат зрештою виграє посаду президента, може отримати значну підтримку на парламентських виборах у червні.

 

 

Теги: #президент #вибори #результат #чорногорія

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