Події

08:18 20.03.2023

Нардеп Гевко потрапив у ДТП, одна людина загинула - заява

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Нардеп Гевко потрапив у ДТП, одна людина загинула - заява

Народний депутат партії "Слуга народу" Володимир Гевко в неділю 19 березня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула одна людина.

"Сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним із учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - написав Гевко на своїй сторінці у фейсбуці у неділю ввечері.

Він написав, що співпрацює зі слідством.

"Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і братиму участь у всіх слідчих і процесуальних діях. Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі - не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не станеться з нами", - зазначив нардеп.

"Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб сім'я трагічно загиблого отримала всю підтримку і допомогу, необхідну для того, щоб пережити це страшне горе", - наголосив Гевко.

"І останнє. Мені дуже важко від того, що сталося. Знаю, що родичам загиблого ще важче. Я не знаю, як знайти сили пережити цю трагедію. Ще раз приношу щирі співчуття родині загиблого", - написав він.

 

 

 

Теги: #дтп #жертва #нардеп

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