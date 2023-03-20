КНДР у вихідні провела навчання, що імітують ядерну контратаку

Північна Корея заявила в понеділок, що в минулі вихідні провела навчання, які імітують тактичну ядерну контратаку.

"18 і 19 березня відбулися комплексні тактичні навчання, спрямовані на практичне зміцнення сил стримування війни і здатності країни до ядерної контратаки, на відпрацювання порядку і процесів виконання відповідними частинами завдання з тактичної ядерної атаки", - йдеться в повідомленні ЦТАК.

Зазначається, що дводенні навчання містили навчання з управління системою командування ядерним ударом, реальні навчання з переходу на боєготовність до ядерної контратаки і навчання із запуску тактичної балістичної ракети з імітованою ядерною боєголовкою.

19 березня відбулися навчання із запуску балістичної ракети, що імітувала тактичну ядерну атаку.

Згідно з повідомленням державного агентства КНДР, ракета, запущена з повіту Чхольсан провінції Північний Пхьонан, вибухнула точно на висоті 800 метрів над призначеною ціллю в Японському морі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував навчаннями своїх військових підрозділів. На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, видно, що його дочка також спостерігала за навчаннями.

Північнокорейський лідер нагадав, що дуже важливо часто організовувати наближені до реального бою навчання, щоб військові "звикли до несподіваної ситуації та ретельно підготувалися до негайної, придушливої та активної ядерної відповідної готовності в будь-який час".

"Ми не можемо стримати війну тільки тим фактом, що ми є ядерною державою. Тільки коли ми приведемо країну в стан готовності до ядерних атак, які можуть бути здійснені швидко і точно в будь-який час, ми зможемо виконати важливу стратегічну місію зі стримування війни", - цитує Кім Чен Ина ЦТАК.

Агентство зазначило, що одна з цілей навчань - "зробити попередження противникам, які відверто виявляють ясні наміри розв'язати війну проти республіки, розширюють агресивні військові навчання і проводять військові дії наступального характеру, ігноруючи наші неодноразові попередження".

19 березня Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї поінформував, що КНДР було запущено балістичну ракету малої дальності з району полігону Тончханні.

КНДР раніше попереджала, що вживе практичних заходів військового стримування у відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї Freedom Shield, які стартували 13 березня.

Як повідомлялося, 16 березня Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17". Це сталося після запуску 14 березня двох балістичних ракет малої дальності. 13 березня КНДР повідомила про пуск двох стратегічних крилатих ракет із підводного човна.