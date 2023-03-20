Події

07:14 20.03.2023

Окупанти на тимчасово окупованій Херсонщині погрожують арештом за відсутність російського паспорта

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Окупанти на тимчасово окупованій Херсонщині погрожують арештом за відсутність російського паспорта

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонської області продовжують створювати умови примусової паспортизації місцевих жителів, на блокпостах погрожують арештом за відсутність російського паспорта, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"У Херсонській області російські окупанти погрожують  мирним громадянам каральними діями за відсутність  російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів", - ідеться в повідомленні в понеділок уранці.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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