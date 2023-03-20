ЗС України за добу відбили 69 атак окупантів, знищено ворожі ЗРК "Бук-М1-2" і "Тор"

За минулу добу неділі, 19 березня, Збройні сили України відбили 69 атак на 5 напрямках. Українські військові завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу та військової техніки противника, знищили "Бук-М1-2" і "Тор", повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Російська федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 69 атак противника на зазначених напрямках", - ідеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

У Генштабі зазначили, що епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Також повідомляється, що минулої доби Авіація Сил оборони України завдала удару по трьом зенітним ракетним комплексам "Бук-М1-2", 7 ударів - по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.

Також українські військові знищили російський БПЛА типу "Зала".

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор", 3 райони зосередження особового складу і військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.