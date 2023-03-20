Події

07:08 20.03.2023

Ворог завдав 6 ракетних і 13 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ за добу

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Ворог завдав 6 ракетних і 13 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ за добу

Протягом доби противник завдав 6 ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за минулу добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в понеділок уранці.

"Минулої доби російська федерація продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни... зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що високою залишається ймовірність ударів по всій території України.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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