Українські вибухотехніки знешкодили понад 400 тисяч ворожих снарядів

За час від початку повномасштабного вторгнення українськими вибухотехніками було знешкоджено понад 400 тисяч снарядів, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Хочу окремо відзначити наших людей, які знешкоджують залишені окупантами міни та боєприпаси, що не розірвалися. Це щоденна копітка й дуже небезпечна робота", - сказав він.

"Від початку повномасштабної війни наші піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено", - сказав також президент.