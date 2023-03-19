Події

19:02 19.03.2023

У Скадовську підірвали машину колаборанта-поліцейського

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У Скадовську підірвали машину колаборанта-поліцейського

У підконтрольному Росії Скадовську (Херсонська область) підірвали машину з "командиром взводу ППС". Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

За його словами, вибухівку заклали під крило автомобіля.

Цю інформацію підтверджують російські джерела. "Під час руху машини дорогою стався вибух, унаслідок якого співробітник поліції помер на місці, його дружина і дочка дістали тілесні ушкодження", - повідомляє Слідчий комітет РФ.

 

 

 

 

Теги: #замах #херсонська_область #колаборант

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