Окупаційна влада т.зв. "ЛНР" ухвалила "закон", що дає змогу швидко змінювати громадянство

Окупаційна влада т. зв. "ЛНР" ухвалила "закон", що дає змогу швидко змінити українське громадянство на російське, однак паспортів у жителів поки що не відбирають, хоча можливість працевлаштування без громадянства РФ їм недоступна, повідомила пресслужба Луганської обладміністрації.

"Швидкоруч складений і ухвалений закон, що дозволяє вийти з українського громадянства, оминаючи всі передбачені строки і процедури, опубліковано і уведено в дію. Тож, відтепер житель окупованої території не вважається громадянином України, за думкою окупаційної влади, з моменту подачі відповідної заяви, а не її розгляду і прийняття рішення", - йдеться в повідомленні.

В ОВА пояснили, що громадянин будь-якої іншої країни може це зробити виключно на загальних засадах, від українців, які мають реєстрацію на території Росії, цього взагалі не вимагають робити.

"А от жителів так званої "лнр" вимушують поспішати. До того ж, хто знатиме, скільки насправді таких заяв буде написано власноруч, чи писала її людина та чи мешкає вона на зазначеній території", - зазначили в ОВА.

Тим часом у Рубіжному місцева окупаційна влада змушує населення отримувати громадянство Росії. Українські паспорти у людей поки що не відбирають, однак для працевлаштування або можливості не бути звільненим необхідно мати паспорт громадянина Росії.

Крім того, з РФ вирішили відправляти більшу кількість медичних працівників у Луганську область, оскільки місцеві лікарі не справляються з великою кількістю поранених. Відправлених медпрацівників налічується ще на 250 осіб, зокрема, 125 лікарів і медсестер.