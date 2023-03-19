Поранена в результаті ворожого обстрілу мешканка Дворічної у важкому стані, лікарі борються за її життя

Минулої доби російські окупаційні війська за минулу добу обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, серед яких Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована в досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами було пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.