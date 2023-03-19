Події

09:15 19.03.2023

Поранена в результаті ворожого обстрілу мешканка Дворічної у важкому стані, лікарі борються за її життя

1 хв читати
Поранена в результаті ворожого обстрілу мешканка Дворічної у важкому стані, лікарі борються за її життя

Минулої доби російські окупаційні війська за минулу добу обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, серед яких Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована в досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами було пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 19.03.2023
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

18:59 18.03.2023
Російські загарбники обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені

Російські загарбники обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені

16:00 18.03.2023
Окупанти обстріляли два прикордонні села в Сумській і Чернігівській областях - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли два прикордонні села в Сумській і Чернігівській областях - ОК "Північ"

13:47 18.03.2023
На Харківщині 2 людини підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, їх госпіталізували - голова ОВА

На Харківщині 2 людини підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, їх госпіталізували - голова ОВА

11:09 18.03.2023
Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

09:20 18.03.2023
Окупанти завдали ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині, постраждалих немає

08:06 18.03.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, троє - поранені

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, троє - поранені

02:03 18.03.2023
У п'ятницю окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

У п'ятницю окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

19:17 17.03.2023
Співробітник "Харківобленерго", який забезпечував постачання е/е підрозділів ЗС РФ під час окупації Балаклії, постане перед судом - прокуратура

Співробітник "Харківобленерго", який забезпечував постачання е/е підрозділів ЗС РФ під час окупації Балаклії, постане перед судом - прокуратура

08:10 17.03.2023
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, вісім поранено

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, вісім поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

ОСТАННЄ

РФ утримує ракетоносії в Чорному, Азовському та Середземному морі

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили і прогнозує контрнаступ ЗС України у квітні

Канада відправила в Україну нову партію військової допомоги

До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

19 березня: Цей день в Україні та в світі

Мешканці Сумщини обміняли понад 450 тис. ламп розжарювання на енергозберігаючі

На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА