Події

08:48 19.03.2023

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

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Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за добу окупанти також втратили 23 бронемашини, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 одиниці автомобільної техніки (включно з автоцистернами із ПММ), 3 одиниці спецтехніки.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, російська армія втратила на території країни близько 164 910 військовослужбовців, 3 532 танків, 6 853 бронемашин, 2 568 артсистем, 507 РСЗВ, 268 засобів ППО, 305 літаків, 290 вертольотів, 2 159 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 907 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 5 408 одиниць автомобільної техніки (включно з автоцистернами із ПММ), 262 одиниці спецтехніки.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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