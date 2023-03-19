РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

РФ готує посилення своїх військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька, повідомляє Генеральний штаб.

"З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня, у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу «шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня", - йдеться в повідомленні.

Водночас у бригаді відзначається значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих на лікування та реабілітацію.

Зокрема, військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнути відправки в район ведення бойових дій.