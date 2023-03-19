Події

07:19 19.03.2023

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

1 хв читати
РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

РФ готує посилення своїх військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька, повідомляє Генеральний штаб.

"З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня, у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу «шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня", - йдеться в повідомленні.

Водночас у бригаді відзначається значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих на лікування та реабілітацію.

Зокрема, військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнути відправки в район ведення бойових дій.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 19.03.2023
ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

19:14 18.03.2023
Окупанти використовують школи як шпиталі в Запорізькій області, а в Луганській області триває насильницька паспортизація населення

Окупанти використовують школи як шпиталі в Запорізькій області, а в Луганській області триває насильницька паспортизація населення

19:10 18.03.2023
Повітряні сили ЗС України за добу завдали шість ударів по районах зосередження сил противника і збили ворожий БПЛА "Шахед-136"

Повітряні сили ЗС України за добу завдали шість ударів по районах зосередження сил противника і збили ворожий БПЛА "Шахед-136"

19:06 18.03.2023
РФ продовжує контрнаступ на п’яти напрямках східних областей України, епіцентром протистояння залишається Бахмут

РФ продовжує контрнаступ на п’яти напрямках східних областей України, епіцентром протистояння залишається Бахмут

08:11 18.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

07:09 18.03.2023
За добу ворог завдав 1 ракетний, 34 авіаудари

За добу ворог завдав 1 ракетний, 34 авіаудари

07:04 18.03.2023
Ворог розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів на тимчасово окупованій території АР Крим

Ворог розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів на тимчасово окупованій території АР Крим

08:23 17.03.2023
За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

07:21 17.03.2023
За добу ворог обстріляв дві громади на Сумщині, без втрат

За добу ворог обстріляв дві громади на Сумщині, без втрат

07:14 17.03.2023
Авіація та артилерія ЗС України знищили склад ПММ, 2 радіолокаційні станції, станцію РЕБ і ЗРК

Авіація та артилерія ЗС України знищили склад ПММ, 2 радіолокаційні станції, станцію РЕБ і ЗРК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

Кількість поранених у результаті обстрілу Краматорська зросла до восьми осіб

ООН підтверджує продовження чорноморської зернової ініціативи - заява

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Канада відправила в Україну нову партію військової допомоги

До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

19 березня: Цей день в Україні та в світі

Мешканці Сумщини обміняли понад 450 тис. ламп розжарювання на енергозберігаючі

На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

Херсонщина отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії

Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин

На Луганщині ще п'ятьом колаборантам оголосили про підозру за організацію псевдореферендуму

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА