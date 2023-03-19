Події

07:16 19.03.2023

ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

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ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

Збройні сили України відбили 83 ворожі атаки на 5 напрямках у Луганській і Донецькій області, повідомляє Генеральний штаб.

"Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут", - ідеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою.  Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине - Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів  Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

На бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів.  Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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