На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

На станцію "Академік Вернадський" 18 березня вирушила 28 українська група експедиторів, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Навіть в умовах масштабної війни ми повинні забезпечувати безперервну роботу нашої єдиної антарктичної станції, адже результати діяльності українських вчених на крижаному континенті важливі для всього світу. Це ціла низка найдовших в Антарктиці метеоспостережень, вивчення зміни клімату, космічної погоди, магнітного поля Землі та ще багато. Там ми робимо глобальну науку 21 століття і не зупиняємось на всіх спробах ворога відкинути нас у 20-й", – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Зазначається, що у 28-й Українській антарктичній експедиції – 14 учасників: 9 науковців, по 3 на кожен напрямок досліджень. Зокрема біологія, метеорологія, геофізика.

Також до вчених приєдналися лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик.

Місія працюватиме на станції протягом року.

"Очолив команду геофізик Богдан Гаврилюк. Він їде зимувати в Антарктику вдесяте, і це абсолютний рекорд для українських антарктичних експедицій. У своїй попередній - 26-й УАЕ Богдан теж був бейскомандером, а після повернення навесні 2022-го відразу став на захист у лавах Прикордонної служби", - зазначили у центрі.

Крім того, вперше за останні п'ять років експедиція складається лише із чоловіків.

"На жаль, на цей конкурс подали лише 5 жінок (торік – 19), але вони не подолали всі етапи конкурсного відбору", – повідомили у науковому центрі.

Як зазначається, зараз учасники експедиції їдуть до Польщі, отже – перельоти до Південної Америки, де в чилійському порту Пунта-Аренас на майбутніх зимівників уже чекає судно "Ноосфера". Криголам має доставити на станцію 28 УАЕ і повернути на "велику землю" 27 УАЕ, яка вже рік відпрацювала в Антарктиді.