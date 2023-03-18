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21:28 18.03.2023

Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

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Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

Усі, хто підтримує агресію Росії в різних регіонах світу, можуть бути тільки маргіналами, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Є нові санкції РНБО. Більш ніж 400 осіб та компаній. Більшість із них – російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо", - сказав він.

За словами президента, "українські санкції - це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути тільки маргіналами для світу. Це стосуватиметься не тільки агресії проти українців, починаючи з Криму, а також для інших агресій Росії проти міжнародного порядку, зокрема й на території Сирії".

"Народ Сирії не отримав належний міжнародний захист і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші міста. Саме в цій безкарності причина нинішньої агресивності Кремля", - сказав Зеленський.

За його словами, "коли український народ захистить себе, коли на нашій землі буде відновлено Статут ООН, справедливість, це дасть гарантії багатьом іншим частинам світу".

 

 

Теги: #рф #україна #маргінали

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