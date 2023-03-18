Події

19:14 18.03.2023

Окупанти використовують школи як шпиталі в Запорізькій області, а в Луганській області триває насильницька паспортизація населення

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Окупанти використовують школи як шпиталі в Запорізькій області, а в Луганській області триває насильницька паспортизація населення

Російські окупанти використовують школи як польові шпиталі в Запорізькій області, а в Луганській області триває насильницька паспортизація населення, повідомляє Генеральний штаб України.

Згідно з повідомленням вечірнього зведення, окупанти продовжують використовувати цивільні установи на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат.

Тим часом у Рубіжному Луганської області місцева так звана окупаційна влада змушує населення отримувати громадянство Російської Федерації.

"Українських паспортів у людей поки що не відбирають, однак для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина російської федерації", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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