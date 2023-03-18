Повітряні сили ЗС України за добу завдали шість ударів по районах зосередження сил противника і збили ворожий БПЛА "Шахед-136"

Повітряні сили Збройних сил України за добу завдали 6 ударів по районах зосередження сил противника і збили ворожий БПЛА "Шахед-136", повідомляє Генеральний штаб.

Крім того, згідно з вечірнім зведенням Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Водночас противник завдав 5 ракетних ударів, 4 з них - по об'єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.