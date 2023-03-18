Події

19:06 18.03.2023

РФ продовжує контрнаступ на п’яти напрямках східних областей України, епіцентром протистояння залишається Бахмут

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РФ продовжує контрнаступ на п’яти напрямках східних областей України, епіцентром протистояння залишається Бахмут

Російські війська продовжують контрнаступ на 5 напрямках східних областей України, епіцентром протистояння залишається Бахмут, повідомляє Генеральний штаб.

"Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут", - ідеться в повідомленні.

Крім того, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка стала. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олексанрівка Чернігівської області; Харківка і Старікове - Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів  Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Спірне та Федорівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Вчергове обстріляно місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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