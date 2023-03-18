РФ повідомила всі сторони про те, що продовжує зернову угоду на 60 днів - Захарова

Росія повідомила всі сторони "зернової угоди" про те, що дає згоду на продовження цієї домовленості на 60 днів, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Ми бачимо повідомлення від сторін "зернової угоди про те, що угоду продовжено на 120 днів", - повідомила Захарова журналістам.

Вона зазначила: "Ми неодноразово заявляли - і міністерство закордонних справ Росії, і постійний представник Росії при ООН, про те, що російська сторона повідомила всі сторони угоди про те, що вона подовжує угоду на 60 днів".

За її словами, всі сторони були про це повідомлені не тільки усно, а й "спеціальними нотами".

"Ще раз повторюю - Російська Федерація дала згоду на продовження угоди на 60 днів", - заявила Захарова.