Російські загарбники обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені

Щонайменше двоє людей загинули, ще п'ять поранені внаслідок обстрілу Краматорська, повідомив у телеграм-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, оперативні дані станом на 17.15.

"Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок", - повідомив голова ОВА.