Події

18:59 18.03.2023

Російські загарбники обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені

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Російські загарбники обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені

Щонайменше двоє людей загинули, ще п'ять поранені внаслідок обстрілу Краматорська, повідомив у телеграм-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, оперативні дані станом на 17.15.

"Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок", - повідомив голова ОВА.

Теги: #краматорск #обстріли #касетні_боєприпаси

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