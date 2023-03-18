Події

15:59 18.03.2023

Трамп вважає, що його незабаром можуть заарештувати

1 хв читати
Трамп вважає, що його незабаром можуть заарештувати

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що найближчими днями його можуть заарештувати, пише в суботу The Hill.

Видання зазначає, що Трамп пов'язує таку думку з тим, що прокурор окружного суду Мангеттена Елвін Брагг готується винести рішення про висунення обвинувачень проти нього в рамках "справи Стормі Деніелс".

"У повідомленні, опублікованому в соцмережі Truth Social, Трамп написав, що "витоки" вказують на те, що кандидата від республіканців і колишнього президента США буде заарештовано у вівторок наступного тижня", - зазначає The Hill.

Трамп закликав своїх прихильників виступити проти його можливого арешту, пише The Hill.

У січні 2018 року газета Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій ішлося про те, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс і заплатив їй $130 тис. за мовчання. Актриса подала в суд на Трампа і його адвоката Майкла Коена, які у відповідь звинуватили Деніелс у брехні.

 

Теги: #сша #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 18.03.2023
Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

07:23 18.03.2023
Представники України обговорили подальше надання необхідної допомоги з американськими колегами

Представники України обговорили подальше надання необхідної допомоги з американськими колегами

09:00 17.03.2023
Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

08:35 17.03.2023
У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

08:02 17.03.2023
Керівництво TikTok вивчає можливі угоди з продажу соцмережі

Керівництво TikTok вивчає можливі угоди з продажу соцмережі

07:29 17.03.2023
США після інциденту з безпілотником над Чорним морем проводять переоцінку операцій з їх використанням

США після інциденту з безпілотником над Чорним морем проводять переоцінку операцій з їх використанням

20:34 16.03.2023
Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

03:39 16.03.2023
Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

22:03 15.03.2023
Остін зателефонував Шойгу через збитий над Чорним морем безпілотник

Остін зателефонував Шойгу через збитий над Чорним морем безпілотник

19:59 15.03.2023
Арахамія: У Раді створять делегацію на чолі зі Стефанчуком для лобіювання у США питання про надання Україні винищувачів F16

Арахамія: У Раді створять делегацію на чолі зі Стефанчуком для лобіювання у США питання про надання Україні винищувачів F16

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль про заплановані кадрові зміни в уряді: главою Міносвіти призначать Лісового, Мінстратегпрому - Камишина

Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

ОСТАННЄ

Шмигаль про заплановані кадрові зміни в уряді: главою Міносвіти призначать Лісового, Мінстратегпрому - Камишина

Окупанти обстріляли два прикордонні села в Сумській і Чернігівській областях - ОК "Північ"

В Івано-Франківському районі зіткнулися два автобуси, загинула пасажирка, 24 людини госпіталізовано

У Новомосковську локалізовано пожежу, що почалася після удару дрона окупантів - мер

На Харківщині 2 людини підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, їх госпіталізували - голова ОВА

В Україні найближчими днями без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

У Чорному морі 3 російські носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА