Трамп вважає, що його незабаром можуть заарештувати

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що найближчими днями його можуть заарештувати, пише в суботу The Hill.

Видання зазначає, що Трамп пов'язує таку думку з тим, що прокурор окружного суду Мангеттена Елвін Брагг готується винести рішення про висунення обвинувачень проти нього в рамках "справи Стормі Деніелс".

"У повідомленні, опублікованому в соцмережі Truth Social, Трамп написав, що "витоки" вказують на те, що кандидата від республіканців і колишнього президента США буде заарештовано у вівторок наступного тижня", - зазначає The Hill.

Трамп закликав своїх прихильників виступити проти його можливого арешту, пише The Hill.

У січні 2018 року газета Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій ішлося про те, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс і заплатив їй $130 тис. за мовчання. Актриса подала в суд на Трампа і його адвоката Майкла Коена, які у відповідь звинуватили Деніелс у брехні.