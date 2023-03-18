У Чорному морі 3 російські носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на суботу, 18 березня, перебуває 14 ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляють на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 13 суден, з них чотири йшли з Босфору, а в бік Чорного - 28 суден, з них сім продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, 15 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні було 13 ворожих кораблів, з них чотири носії "Калібрів" загальним залпом у 28 ракет. 16 березня угруповання було збільшено до п'яти ракетоносіїв загальним залпом у 32 ракети, загалом на бойовому чергуванні був 21 корабель окупантів. 17 березня носіїв "Калібрів" було знову чотири, загалом на бойовому чергуванні 19 суден окупантів.