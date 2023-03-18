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11:49 18.03.2023

Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

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Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

Президент України Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели зустріч у режимі відеозв'язку з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони США Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

"Ми детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії. Обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, Зеленський долучився до розмови наприкінці "і поділився з присутніми думками про звільнення українських земель від російських окупантів".

"Ми подякували владі США та американському народу за всебічну й потужну підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та повернення миру Європі", - додав Єрмак.

У зустрічі також узяли участь міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/2240

Теги: #сша #відеозвязок #єрмак

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