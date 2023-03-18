Події

09:20 18.03.2023

Окупанти завдали ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині, постраждалих немає

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Окупанти завдали ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині, постраждалих немає

Минулої доби російські окупаційні війська, використовуючи ракети С-300, артилерію, міномети і великокаліберні кулемети, обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, вчора ворог завдав два ракетні удари по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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