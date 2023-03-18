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07:27 18.03.2023

Ексголову і власника авіамоторобудівного підприємства "Мотор-Січ" Богуслаєва позбавили звання "Почесного громадянина Запоріжжя"

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Депутати Запорізької міськради позбавили звання "Почесного громадянина Запоріжжя" ексголову і власника авіамоторобудівного підприємства "Мотор-Січ" В'ячеслава Богуслаєва та збільшили фінансування міської програми обороноздатності та забезпечення правопорядку.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради з посиланням на заяву в.о. міського голови Анатолія Куртєва.

За словами А.Куртєва, у п'ятницю на 17 сесії Запорізької міської ради депутати ухвалили рішення про позбавлення В'ячеслава Богуслаєва звання Почесного громадянина Запоріжжя.

"Людина, яка співпрацювала з росіянами, не може бути почесним жителем славного козацького міста", - зазначив А.Куртєв.

Під час сесії Запорізької міськради було ухвалено десятки рішень, важливих для роботи міського господарства, а також збільшено фінансування міської програми обороноздатності та гарантування безпеки і правопорядку в Запоріжжі на 29,5 млн грн.

Ці кошти будуть розподілені згідно з пропозиціями від військових частин ЗСУ, Нацгвардії та правоохоронних органів.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #позбавлення #звання

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