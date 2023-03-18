Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

У п'ятницю ввечері ворог випустив БПЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі, запущені в напрямку столиці, були знищені, попередньо жертв і руйнувань немає, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ворог укотре запустив у напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі повітряні цілі знищено. Ще раз дякуємо їм за відмінну роботу. За даними на цей час - без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в ніч на суботу.