Події

07:18 18.03.2023

Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

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Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

У п'ятницю ввечері ворог випустив БПЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі, запущені в напрямку столиці, були знищені, попередньо жертв і руйнувань немає, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ворог укотре запустив у напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі повітряні цілі знищено. Ще раз дякуємо їм за відмінну роботу. За даними на цей час - без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в ніч на суботу.

 

 

 

Теги: #київ #знищення #бпла

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