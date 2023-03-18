Події

07:04 18.03.2023

Ворог розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів на тимчасово окупованій території АР Крим

1 хв читати
Ворог розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів на тимчасово окупованій території АР Крим

Між населеними пунктами Ішунь і Воєнка на тимчасово окупованій території АР Крим ворог розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Для виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі", - йдеться у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

Також на тимчасово окупованих територіях Луганської області так звана "місцева влада" заявила про початок масштабних військових навчань із залученням усього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами так званих "лнр" і "рф".

"Таким чином, окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", - зазначають у Генштабі.

За добу авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобів ППО.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 18.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

07:09 18.03.2023
За добу ворог завдав 1 ракетний, 34 авіаудари

За добу ворог завдав 1 ракетний, 34 авіаудари

08:23 17.03.2023
За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

07:21 17.03.2023
За добу ворог обстріляв дві громади на Сумщині, без втрат

За добу ворог обстріляв дві громади на Сумщині, без втрат

07:14 17.03.2023
Авіація та артилерія ЗС України знищили склад ПММ, 2 радіолокаційні станції, станцію РЕБ і ЗРК

Авіація та артилерія ЗС України знищили склад ПММ, 2 радіолокаційні станції, станцію РЕБ і ЗРК

06:58 17.03.2023
За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаудари, здійснив 73 обстріли із РСЗВ

За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаудари, здійснив 73 обстріли із РСЗВ

06:53 17.03.2023
Окупанти продовжують наступ на п’яти напрямках, за добу ЗС України відбили понад 70 атак

Окупанти продовжують наступ на п’яти напрямках, за добу ЗС України відбили понад 70 атак

18:19 16.03.2023
У Запорізькій області окупанти продовжують вивезення зерна і примусову паспортизацію, погрожуючи вилученням дітей, - Генштаб ЗСУ

У Запорізькій області окупанти продовжують вивезення зерна і примусову паспортизацію, погрожуючи вилученням дітей, - Генштаб ЗСУ

08:33 16.03.2023
Втрати РФ за добу становили 1040 одиниць особового складу, 12 танків, 11 артсистем і 1 літак

Втрати РФ за добу становили 1040 одиниць особового складу, 12 танків, 11 артсистем і 1 літак

07:24 16.03.2023
Ворог зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках, здійснивши понад 75 атак

Ворог зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках, здійснивши понад 75 атак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

Сили ППО знищили 11 із 16 запущених "шахедів"

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано заклад громадського харчування

У Новомосковську є влучення в об'єкт критичної інфраструктури – голова Дніпропетровської ОВА

ОСТАННЄ

Окупанти завдали ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині, постраждалих немає

На південному сході Туреччини стався землетрус

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, троє - поранені

Замість Шкарлета міністром освіти може стати директор Малої академії наук Лісовий - нардеп Железняк

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $376,2 млн

У результаті атаки БПЛА на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування

У ЄС засудили чергові пуски ракет КНДР

Ексголову і власника авіамоторобудівного підприємства "Мотор-Січ" Богуслаєва позбавили звання "Почесного громадянина Запоріжжя"

Представники України обговорили подальше надання необхідної допомоги з американськими колегами

Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА