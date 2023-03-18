Ворог розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів на тимчасово окупованій території АР Крим

Між населеними пунктами Ішунь і Воєнка на тимчасово окупованій території АР Крим ворог розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Для виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі", - йдеться у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

Також на тимчасово окупованих територіях Луганської області так звана "місцева влада" заявила про початок масштабних військових навчань із залученням усього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами так званих "лнр" і "рф".

"Таким чином, окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", - зазначають у Генштабі.

За добу авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобів ППО.