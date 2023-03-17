Угорський парламент 27 березня проголосує за заявку Фінляндії на вступ до НАТО

Депутати парламенту Угорщини 27 березня проведуть голосування щодо ратифікації вступу Фінляндії до НАТО, повідомив у п'ятницю представник угорського уряду Золтан Ковач.

"Голосування в парламенті відбудеться 27 березня", - написав він у твіттері з посиланням на керівництво правлячої партії "Фідес". Ця партія підтримує ідею приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Раніше у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна розпочинає процес ратифікації фінської заявки. Він сподівається, що процес завершиться до виборів, запланованих у Туреччині на 14 травня.

При цьому Анкара і Будапешт поки що не планують процедуру ратифікації вступу до НАТО іншої скандинавської країни - Швеції.

Угорщина і Туреччина - єдині члени НАТО, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції на вступ до альянсу.