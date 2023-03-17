Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

Президент України Володимир Зеленський назвав історичним і таким, що має реальну перспективу, рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

"Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати у віддалені регіони - усе це "державна політика агресора, державні рішення, державне зло".

"Зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Керівник держави-терориста і ще один російський посадовець офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей", - сказав глава держави.

Зеленський подякував команді прокурора МКС Каріма Хана, самому Міжнародному кримінальному суду за принциповість і за готовність реально притягнути до відповідальності тих, хто винен.

Він також зазначив, що на сьогодні Україні вдалося повернути трохи більш як 300 дітей, незаконно депортованих до РФ, і цей процес триватиме.

"Очевидно, маємо повернути всіх, будемо робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації - від керівника держави-терориста до всіх виконавців", - резюмував президент.