Події

20:36 17.03.2023

Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

2 хв читати
Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

Президент України Володимир Зеленський назвав історичним і таким, що має реальну перспективу, рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

"Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати у віддалені регіони - усе це "державна політика агресора, державні рішення, державне зло".

"Зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Керівник держави-терориста і ще один російський посадовець офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей", - сказав глава держави.

Зеленський подякував команді прокурора МКС Каріма Хана, самому Міжнародному кримінальному суду за принциповість і за готовність реально притягнути до відповідальності тих, хто винен.

Він також зазначив, що на сьогодні Україні вдалося повернути трохи більш як 300 дітей, незаконно депортованих до РФ, і цей процес триватиме.

"Очевидно, маємо повернути всіх, будемо робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації - від керівника держави-терориста до всіх виконавців", - резюмував президент.

 

 

Теги: #президент #мкс #арешт #росія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 17.03.2023
Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

19:56 17.03.2023
Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

19:43 17.03.2023
Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

19:37 17.03.2023
МКС посилає історичний сигнал, що всі звірства проти України походять зі злочинної політики російського керівництва, - прем'єрка Естонії

МКС посилає історичний сигнал, що всі звірства проти України походять зі злочинної політики російського керівництва, - прем'єрка Естонії

18:46 17.03.2023
Пєсков про видачу МКС ордера на арешт Путіна: Саму постановку питання вважаємо обурливою і неприйнятною

Пєсков про видачу МКС ордера на арешт Путіна: Саму постановку питання вважаємо обурливою і неприйнятною

18:14 17.03.2023
Український генпрокурор: Видача ордера на арешт Путіна - це чіткий сигнал світу про те, що російський режим є злочинним

Український генпрокурор: Видача ордера на арешт Путіна - це чіткий сигнал світу про те, що російський режим є злочинним

18:02 17.03.2023
Єрмак про рішення МКС видати ордер на арешт Путіна: Це тільки початок

Єрмак про рішення МКС видати ордер на арешт Путіна: Це тільки початок

17:50 17.03.2023
Український генпрокурор: Після отримання ордера МКС на арешт Путіна буде вжито заходів щодо пошуку та затримання підозрюваного

Український генпрокурор: Після отримання ордера МКС на арешт Путіна буде вжито заходів щодо пошуку та затримання підозрюваного

17:47 17.03.2023
МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

11:11 17.03.2023
Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Новомосковську є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – голова Дніпропетровської ОВА

У Дніпропетровській області було знищено 3 ударні БПЛА – ПК "Схід"

У Новомосковську Дніпропетровської області пролунали вибухи – мер

Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

Найзапекліші бої в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, епіцентром бойових дій залишається Бахмут - Сирський

ОСТАННЄ

У Новомосковську є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – голова Дніпропетровської ОВА

У Дніпропетровській області було знищено 3 ударні БПЛА – ПК "Схід"

У Новомосковську Дніпропетровської області пролунали вибухи – мер

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРАЦЮЄ ППО - ОВА

Шмигаль доручив створити робочу групу з оновлення стратегії реформування митниці

Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але недостатній - Єрмак

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОПЕРЕДНЬО ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАГРОЗА АТАКИ ДРОНАМИ - ОВА

Асоціація міст України за підтримки Фонду Майорки передала соціальним службам Херсона 34 ноутбуки

Угорський парламент 27 березня проголосує за заявку Фінляндії на вступ до НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА