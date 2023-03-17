Події

20:29 17.03.2023

Російські окупанти змушують батьків школярів на окупованих територіях писати відмову від вивчення їхніми дітьми української мови

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Російські окупанти змушують батьків школярів на тимчасово окупованих територіях України писати заяву про небажання вивчення їхніми дітьми української мови, повідомляє Центр національного спротиву в п'ятницю.

"Росіяни оголосили, що з наступного навчального року на ТОТ перестануть викладати українську мову в школах, яку наразі діти вивчають три години в тиждень. Щоправда, ворог як завжди видає це як ініціативу знизу, тобто батьки з 1 травня мають написати заяву щодо небажання, аби їхня дитина вивчала українську, а ці три години додати до вивчення російської", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що теоретично "батьки можуть цього не робити, та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками, якщо ті не напишуть відмову від навчання їхніх дітей українській мови".

"Це і є типова модель "багатонаціональної Росії", де всі підкорені народи русифікуються в примусовому порядку й кожен етнос втрачає самоідентифікацію", - наголосили в Центрі.

 

Теги: #рф #діти #навчання #примус

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