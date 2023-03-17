Російські окупанти змушують батьків школярів на окупованих територіях писати відмову від вивчення їхніми дітьми української мови
Російські окупанти змушують батьків школярів на тимчасово окупованих територіях України писати заяву про небажання вивчення їхніми дітьми української мови, повідомляє Центр національного спротиву в п'ятницю.
"Росіяни оголосили, що з наступного навчального року на ТОТ перестануть викладати українську мову в школах, яку наразі діти вивчають три години в тиждень. Щоправда, ворог як завжди видає це як ініціативу знизу, тобто батьки з 1 травня мають написати заяву щодо небажання, аби їхня дитина вивчала українську, а ці три години додати до вивчення російської", - ідеться в повідомленні.
У ньому зазначається, що теоретично "батьки можуть цього не робити, та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками, якщо ті не напишуть відмову від навчання їхніх дітей українській мови".
"Це і є типова модель "багатонаціональної Росії", де всі підкорені народи русифікуються в примусовому порядку й кожен етнос втрачає самоідентифікацію", - наголосили в Центрі.