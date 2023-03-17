Ексміністр Пивоварський повідомив про внесення застави 10 млн грн

Колишній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, підозрюваний НАБУ і САП у зловживанні владою і службовим становищем, повідомив про виконання запобіжного заходу у вигляді внесення застави 9 млн 997,9 тис. грн.

"Заставу внесено. Суд підтвердив отримання. Дякую всім, хто вніс за мене заставу, і тим, хто набрав/написав, що готовий допомогти в цьому питанні!" - написав він у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Пивоварський наголосив, що таке швидке внесення застави після ухваленого лише напередодні рішення суду, що дало на збір коштів п'ять днів, дають йому сили обстоювати свою власну правоту надалі.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 22 лютого повідомили про вручення повідомлення Пивоварському про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, яке завдало державі понад $30 млн збитків. Заочно таку саму підозру було пред'явлено і його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру, місцезнаходження якого не встановлено.

У провину ексміністру, зокрема, закидають підписання 2015 року наказу №316, згідно з яким порт ТІС, який побудував причали, частину портових зборів міг реінвестувати в розвиток.

Кабінет Міністрів 24 лютого ухвалив розпорядження №178 "Про погодження змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів". У відкритій частині документа зазначено "погодити пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) щодо внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів".

Згідно з даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про узгодження скасування наказу №316 від 2015 року, проте агентству поки що не вдалося отримати від Мінвідновлення детальнішої інформації.

Співвласник ТІС Андрій Ставніцер раніше повідомив у фейсбуці, що віцепрем'єр-міністр - міністр із відновлення Олександр Кубраков на засіданні Кабміну "спробує скасувати наказ №316, що може стати підставою відправити Пивоварського до в'язниці". Ставніцер наголосив, що наказ дав змогу залучити в Україну "двох світових інвесторів і сотні мільйонів доларів", і закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися і перенести розслідування справи в компетентне середовище.

Пивоварський наголошував, що саме на Мінінфраструктури законодавство покладає повноваження у сфері регулювання питань, пов'язаних із визначенням і зміною порядку справляння портових зборів, зокрема корабельного збору. Ексміністр зазначив, що наказ, який йому інкримінують як злочин, був попередньо погоджений низкою міністерств і відомств, завізований Мін'юстом, зокрема це питання було розглянуто і підтримано на засіданні Кабінету Міністрів.

"У профільному законі "Про морські порти України" чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (в цьому випадку це АМПУ) і власником операційної акваторії причалу (в цьому випадку це - ТІС). Тому закріплення наказом Мінінфраструктури порядку виконання положень закону не має бути в Україні злочином", - наголосив ексміністр.

САП та НАБУ вже висували такі обвинувачення іншому ексміністрові інфраструктури Володимиру Омеляну, який, за версією слідства, у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (окрім маячного) на 20%, що призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн. Однак у жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок Омеляну, визнавши його невинуватим у виданні нормативно-правового акта, що зменшує надходження до бюджету.

На підтримку Пивоварського, а також із критикою обвинувачень НАБУ та САП ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву із заставою у 229 млн грн на період розслідування, публічно виступила ціла низка відомих ексчленів уряду та бізнесменів.

"Люди, які пішли у владу робити болючі, непопулярні, але вкрай необхідні для України реформи, наразі отримують арешти, вироки та підозри. Наслідки зрозумілі – більше такі люди у владу йти не захочуть", – написав на фейсбук-сторінці ексміністр економіки, радник глави Офісу президента, президент KSE Тимофій Милованов.

З відкритим листом до президента, Кабміну, ВАКС, САП та НАБУ виступила також Асоціація українців-випускників провідних університетів світу "Професійний уряд".