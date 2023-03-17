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17:58 17.03.2023

Стефанчук на зустрічі з послом КНР: Важливо, щоб Китай не допомагав Росії обходити санкції й обмежив із нею торгівлю

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав Китайську Народну Республіку (КНР) утриматися від допомоги російському керівництву в обході санкцій і розглянути можливість обмеження торгівлі з Російською Федерацією.

"Про санкції. Увесь світ сьогодні згуртований довкола України. І запроваджені економічні обмеження проти РФ вводяться, аби зупинити війну. Тому вкрай важливо, аби Китай утримався від допомоги російському керівництву в обході санкцій та розглянув можливість обмеження торгівлі з РФ", - заявив спікер українського парламенту на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом КНР в Україні Фань Сяньжуном у Києві.

Сторони також обговорили низку нагальних питань і важливість дотримання принципів територіальної цілісності.

"Україна зацікавлена в якнайшвидшому припиненні неспровокованої війни росії проти України. І Китай міг би відіграти свою роль та переконати москву негайно припинити агресію і вивести війська з території України у міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Стефанчук у своїй публікації на фейсбуці за результатами зустрічі з Сяньжуном.

Окрім того, за словами голови Верховної Ради, окрему увагу було приділено формулі миру, ініційованій президентом України Володимиром Зеленським. "Україна також взяла до уваги оприлюднення Китаєм своєї позиції щодо війни Росії проти України. Ми вітаємо публічне представлення бачення Китаю. Окремі пункти цього документу співзвучні з нашою формулою миру. Тому запропонував Китаю приєднатися до виконання будь-якого з 10 пунктів української ініціативи. Наприклад, Пекін міг би у тісній співпраці з МАГАТЕ зробити значний внесок у реалізацію пункту "Ядерна безпека", - уточнив Стефанчук.

Теги: #посол #кнр #стефанчук

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