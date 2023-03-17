Події

15:04 17.03.2023

У Чернігівському районі на міні підірвався трактор, водій травмований

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Житель Чернігівського району, 1982 р.н., дістав травми внаслідок підриву трактора на міні на узбіччі дороги в п'ятницю, повідомляють на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

"О 10:53 на узбіччі автодороги загального користування в напрямку села Скорінець Чернігівського району стався підрив трактора на вибуховому пристрої, попередньо протитанковій міні. Унаслідок події травмовано тракториста", - ідеться в повідомленні.

Село Скорінець розташоване приблизно за 20 км на південь від Чернігова і за 1 км від міжнародної траси Е95 (у межах України Чернігів-Київ-Одеса), з'єднується з нею єдиною дорогою з твердим покриттям.

 

Теги: #міна #підрив #чернігівська_область

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