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14:56 17.03.2023

Програма ООН з довкілля планує бути присутньою в Україні щонайменше чотири роки - виконавчий директор

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Програма ООН з довкілля планує бути присутньою в Україні щонайменше чотири роки - виконавчий директор

Виконавчий директор Програми ООН з довкілля (UNEP) Інгер Андерсен очікує, що її команда буде присутня в Україні щонайменше чотири роки для допомоги українському уряду в подоланні негативних наслідків війни.

"Досі UNEP не була присутня в Україні. Але тепер - так. Те, що ми робили досі, полягало в підтримці здалеку, тоді як зараз ми працюватимемо в тісній співпраці з Міністерством довкілля, щоб допомогти їм здобути ті навички, які потрібні, щоб упоратися з катастрофічною ситуацією з екологічного погляду", - сказала Андерсен в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, UNEP очікує, що "пробуде тут щонайменше чотири роки й матимемо змогу надавати всю технічну підтримку, необхідну українському уряду, щоб забезпечити надійне та стале відновлення".

Директорка наголосила також на важливості того, щоб реконструкція та будівництво відбувалося чистішими й екологічнішими методами, оскільки це зможе гарантувати, що забруднення довкілля, яке існувало до війни, зменшиться та зникне згодом.

"Тож попереду велика робота. І це та сфера, яку ми обов'язково підтримуватимемо", - сказала вона.

Наразі першочергове завдання, за словами Андерсен, - це підготовка інспекторів, які в усій країні зможуть оцінювати екологічну шкоду.

"У жовтні ми відправили першу групу з 25 осіб до Швейцарії, щоб вони могли пройти навчання. І тепер команда вже приїде сюди та продовжить навчання", - повідомили в UNEP.

Очікується, що в усій країні працюватимуть "сотні інспекторів".

Також Андерсен наголосила, що до повномасштабного вторгнення Україна відігравала активну роль у Європі в питаннях довкілля і підписала більшість важливих природоохоронних угод.

"Але зараз це не пріоритет, пріоритетом є люди та їхнє здоров'я та благополуччя, звісно", - додала Андерсен.

Теги: #оон #програма #unep #андерсен_інгер

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