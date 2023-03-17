Керівники Червоного хреста України та Швеції обговорили співпрацю для допомоги постраждалим від війни

Генеральний секретар Шведського Червоного хреста Мартін Арнлев і генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного хреста України (ТЧХУ) Максим Доценко обговорили подальші кроки з надання допомоги постраждалим від збройної агресії РФ в Україні.

"Генеральний секретар Шведського Червоного хреста відвідав Україну. У рамках робочого візиту генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного хреста України Максим Доценко та генеральний секретар Шведського Червоного хреста Мартін Арнлев обговорили подальшу співпрацю для допомоги постраждалому українському населенню", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Доценка, ТЧХУ співпрацює зі Шведським Червоним хрестом досить давно. Він розповів, що Арнлев в Україні вперше, і його візит має ознайомчий характер.

"Щоб... на власні очі побачити, що відбувається в Україні, як ми працюємо, побачити роботу наших волонтерів у... регіонах і надихнутися цим для майбутніх проєктів", - зазначив Доценко.

Він наголосив, що збитки, яких завдала Україні військова агресія РФ, потребують нових підходів, зокрема й від Червоного хреста.

Арнлев і Доценко відвідали населені пункти Київської області, які постраждали від російської агресії, зустрілися з їхніми жителями.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/videos/789508622017523/